Kanzler Scholz macht Haushaltsstreit zur Chefsache

Berlin: Bundeskanzler Scholz will entscheidend dazu beitragen, dass der Streit über den Haushalt des nächsten Jahres bald beigelegt wird. Wie Regierungssprecher Hebestreit mitteilte, lädt Scholz die Ministerinnen und Minister zu einem Treffen mit ihm ein, die sich nicht an die Sparvorgaben halten wollen. Bei solchen Gesprächen würden auch Finanzminister Lindner und Vizekanzler Habeck dabei sein. Es sind fünf Ressortchefs, die deutlich mehr Geld verlangen, als ihnen Lindner zugestehen will: Dies sind die SPD-Minister Pistorius, Heil, Faeser und Schulze sowie Außenministerin Baerbock von den Grünen. Es werde eine Einigung in den nächsten Wochen angestrebt, so Hebestreit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2024 20:00 Uhr