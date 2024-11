Kanzler Scholz lädt Industrievertreter zum zweiten Gipfel

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat für heute erneut Vertreter von Industrieverbänden, Gewerkschaften und großen Unternehmen zum Gespräch eingeladen. Ziel ist es demnach den Industriestandort Deutschland zu stärken und Arbeitsplätze zu sichern. Wie Scholz bei einer Feier am Mittwoch sagte, will er das unter anderem mit günstigen Energiepreisen und verlässlichen Netzentgelten erreichen. Laut einem Positionspapier aus dem Kanzleramt soll außerdem der Absatz von E-Autos angekurbelt werden - beispielsweise durch steuerliche Vergünstigungen. Da der Kanzler nach dem Bruch der Ampel-Koalition aber keine Mehrheit mehr im Bundestag hat, rechnen Beobachter nicht mit zählbaren Ergebnissen. Zahlreiche Unternehmen in Deutschland klagen über zu hohe Energie- und Personalkosten. So hat der Coburger Automobilzulieferer Brose einen weiteren Stellenabbau nicht ausgeschlossen. Dem BR sagte Brose-Geschäftsführer Krug, derzeit könne das Unternehmen keine Standortsicherheit abgeben.

