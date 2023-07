Kanzler Scholz kommt zu Gespräch mit Bürgern ins Allgäu

Kurzmeldung ein/ausklappen Wagner-Söldner übergeben russischer Armee zehntausende Waffen

Moskau: Einheiten der Söldnergruppe Wagner haben der russischen Armee zehntausende Waffen, Geschütze und Munition übergeben. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, sind darunter unter anderem Panzer, Raketenwerfer und Luftabwehrsysteme. Die Ausrüstung werde nun in die Nähe der Front in der Ukraine gebracht. Truppen von Wagner-Chef Prigoschin hatte vor rund zweieinhalb Wochen mehrere Stunden lang das Hauptquartier der russischen Armee in Rostow am Don besetzt und waren dann Richtung Moskau vorgerückt. Der Aufstand endete aber bereits nach wenigen Stunden - Teil der Einigung mit dem Kreml war die Waffenübergabe sowie Straffreiheit für die Mitglieder der Privatarmee.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.07.2023 01:00 Uhr