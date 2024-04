Kanzler Scholz hofft nach Lilly auf weitere Großinvestitionen im Pharmabereich

Alzey: Bundeskanzler Scholz setzt darauf, dass es nach dem US-Pharmariesen Lilly weitere Großinvestitionen im Pharmabereich in Deutschland geben wird. Bei der Grundsteinlegung des neuen Lilly-Werkes in Alzey sagte Scholz, in Rheinland-Pfalz sei es gelungen, ein echtes Biotech- und Life-Science-Cluster zu entwickeln. In Mainz sind unter anderen Novo Nordisk und Biontech angesiedelt. Weitere Milliarden-Investitionen im Pharma-Bereich gebe es in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen, so Scholz.

