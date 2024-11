Kanzler Scholz hat mit russischem Präsidenten Putin telefoniert

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat den russischen Präsidenten Putin in einem einstündigen Telefonat zu Verhandlungen im Ukraine-Konflikt aufgefordert. Diese müssten das Ziel "eines gerechten und dauerhaften Friedens" haben, erklärte Regierungssprecher Hebestreit nach dem ersten Telefonat von Scholz mit Putin seit fast zwei Jahren. Der Kanzler verurteilte dabei demnach erneut den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und forderte Präsident Putin auf, diesen zu beenden und Truppen zurückzuziehen. Der Zeitpunkt des Gesprächs dürfte mit dem bevorstehenden G20-Gipfel in Rio de Janeiro in Brasilien zusammenhängen, zu dem Scholz am Sonntag aufbricht. Dort wird auch der russische Außenminister Lawrow erwartet. Die G20 - die führenden Wirtschaftsmächte aller Kontinente - ist das einzige Gesprächsformat, in dem Russland und die Nato-Staaten noch hochrangig an einem Tisch sitzen. Scholz plant dort kein Gespräch mit Lawrow.

