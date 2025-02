Kanzler Scholz hat Anschlagsort in München besucht

München: Zwei Tage nach dem Anschlag hat Kanzler Scholz am Nachmittag den Tatort besucht, um sein Mitgefühl mit den fast 40 Verletzten auszudrücken. Der Termin zusammen mit Münchens Oberbürgermeister Reiter war ausdrücklich als stilles Gedenken gedacht. Pressestatements gab es keine. Ein Kind und eine weitere Person befinden sich nach wie vor in kritischem Zustand. Vorgestern war ein 24-jähriger Afghane mit einem Auto vorsätzlich in eine Gruppe von Demonstranten gefahren. Die Staatsanwaltschaft geht von einem islamistischen Motiv aus. Der Mann ist in Untersuchungshaft. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat zu Spenden für die Opfer des Anschlags aufgerufen. Man wünsche allen Verletzten eine schnelle Genesung, hieß es. Doch Worte allein reichten nicht. Jetzt sei konkrete Hilfe und Solidarität gefragt, so der DGB.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2025 17:00 Uhr