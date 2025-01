Kanzler Scholz gratuliert Trump

Washington: Auch mit Blick auf die Außenpolitik hat Trump umfassende Maßnahmen angekündigt. Unter anderem will er aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen, wie schon in seiner ersten Amtszeit. Den Panama-Kanal wolle er - so wörtlich - zurückholen. Außerdem erklärte er, den Golf von Mexiko in "Golf von Amerika" umzubenennen. Bundeskanzler Scholz gratulierte bereits zum Amtsantritt und betonte, die USA seien der engste Verbündete Deutschlands. Ein gutes transatlantisches Verhältnis sei stets das Ziel. Scholz fügt dann hinzu: "Als EU mit 27 Mitgliedern und mehr als 400 Millionen Menschen sind wir eine starke Gemeinschaft."

