Kanzler Scholz geht auf die Opposition zu

Berlin: Kanzler Scholz geht für eine Modernisierung des Landes auf die Opposition zu. In Deutschland wieder für mehr Tempo zu sorgen und verkrustete Strukturen aufzubrechen, sei eine nationale Kraftanstrengung, sagte er der "Welt am Sonntag". In den vergangenen Jahrzehnten seien von allen gemeinsam verkrustete Strukturen geschaffen worden, eine konstruktive Opposition könne sich mit ihren Vorschlägen gut einbringen, so Scholz. Es gehe nicht um parteipolitische Profilierung, sondern um die Zukunft des Landes. Außerdem will Scholz eine bessere Wachstumsdynamik. Schwache Exportmärkte, vor allem in China, würden dem entgegenstehen. Da Deutschland den Außenhandel nicht in der Hand habe, müsse man sich etwa darauf konzentrieren, dass es genügend Arbeitskräfte in Deutschland gibt oder Planungsverfahren und Genehmigungen beschleunigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2023 09:00 Uhr