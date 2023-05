Kanzler Scholz gedenkt der Opfer des Brandanschlags von Solingen

Meldungsarchiv - 29.05.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Am heutigen Jahrestag des rassistischen Brandanschlags von Solingen hat Bundeskanzler Scholz an die Toten erinnert. Er schreib auf Twitter, der rechtsextreme Mord an fünf Menschen mit türkischen Wurzeln mahne uns, alle zu schützen, die hier leben, die Verbrechen zu ahnden und Opfern zu helfen. Dazu postete er ein Foto des damals ausgebrannten Hauses mit den Namen der Toten. In Solingen waren am 29. Mai 1993 fünf türkische Mädchen und Frauen gestorben, weil Rechtsradikale das Wohnhaus der Familie Genç angezündet hatten. Der Anschlag gilt als eines der schwersten rassistischen Verbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik. Vier junge Männer aus der rechten Szene im Alter zwischen 16 und 23 Jahren wurden 1995 wegen Mordes verurteilt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2023 13:00 Uhr