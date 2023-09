Kanzler Scholz eröffnet am Nachmittag die IAA in München

München: Bundeskanzler Scholz wird in gut einer Stunde die Internationale Automobilausstellung, IAA, eröffnen. Themenschwerpunkte der Messe in diesem Jahr sind nachhaltige Mobilität, Klimaschutz und Digitalisierung. Bis Sonntag erwarten die Veranstalter rund 700.000 Besucher. Im Vorfeld der IAA haben Klimaaktivisten zu Protestaktionen in München aufgerufen. Bereits in den vergangenen Tagen hatten sie mehrere Straßen blockiert. Die Klimaaktivisten kritisieren die IAA als Greenwashing der Autoindustrie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2023 13:00 Uhr