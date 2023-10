Kanzler Scholz empfängt vor Israel-Besuch jordanischen König

Berlin: Kanzler Scholz hat Jordaniens König Abdullah II. empfangen. Dabei betonte er, Israel habe das Recht, sich gegen den Terror der Hamas zu wehren. Und er ermahnte den Iran und die Hisbollah-Miliz im Libanon, nicht in den Konflikt einzugreifen. Jordaniens König machte deutlich, er wolle keine Flüchtlinge aus dem Gazastreifen aufnehmen. Während die israelische Luftwaffe ihre Bombardements gegen die Hamas fortsetzt, verschärft sich die Versorgungslage von hunderttausenden Menschen, die in den Süden des Gazastreifens geflohen sind. Noch heute will Scholz nach Israel fliegen und dem Land seine Solidarität zeigen. Damit wäre Scholz der erste Regierungschef, der Israel nach dem verheerenden Terrorangriff der islamistischen Hamas besucht.

