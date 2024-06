Kanzler Scholz empfängt ungarischen Regierungschef Orban

Berlin: Der ungarische Ministerpräsident Orban ist am Nachmittag zu Gast bei Bundeskanzler Scholz in Berlin. Anlass des Treffens ist Ungarns turnusgemäße Übernahme des EU-Ratsvorsitzes am 1. Juli, wie die Bundesregierung vorab mitteilte. Eine Pressekonferenz nach dem Treffen ist nicht vorgesehen. Orban steht seit Jahren wegen der Aushöhlung der Demokratie in seinem Land in der Kritik und liegt mit Brüssel etwa bei der Migrationspolitik und der Unterstützung der Ukraine über Kreuz.

