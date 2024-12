Kanzler Scholz berät mit Stahlbranche über Maßnahmenpaket

Berlin: Wegen der prekären Lage der deutschen Stahlbranche berät sich zur Stunde Bundeskanzler Scholz mit Managern, Betriebsräten und Gewerkschaften. Wie es vorab hieß, soll es um konkrete Maßnahmen gehen, um die Stahlherstellung hierzulande konkurrenzfähig zu machen. Dabei erwägt Scholz offenbar auch direkte Staatsbeteiligungen, etwa am Stahlkonzern Thyssen-Krupp, der in den kommenden Jahren 11.000 Stellen streichen will. Auch brauche es den Schutz vor Billig-Importen. Wirtschaftsminister Habeck fordert hier eine Regulierung über das Handelsrecht, womit höhere Zölle gemeint sein dürften.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.12.2024 10:15 Uhr