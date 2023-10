Kanzler Scholz berät mit CDU-Chef Merz über Migration

Berlin: Bundeskanzler Scholz berät zur Stunde mit CDU-Chef Merz über die Flüchtlingspolitik. Ebenfalls anwesend sind die Länderchefs Rhein und Weil. Diese leiten derzeit die Ministerpräsidentenkonferenz. Diese hatte sich heute auf gemeinsame Positionen geeinigt. So soll sich der Bund stärker an den Kosten für Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen beteiligen. Zudem fordern die Länder, Asylverfahren von Bewerbern aus Ländern mit niedriger Anerkennungsquote binnen drei Monate abzuschließen. Sozialleistungen an Flüchtlinge sollten nach Ansicht der Länder künftig als Sachleistungen erbracht werden. In den Barzahlungen sehen die Länderchefs einen zusätzlichen Anreiz für Migranten, nach Deutschland zu kommen. Beschlüsse in der Migrationspolitik werden erst bei der Konferenz der Ministerpräsidenten mit Scholz Anfang November erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2023 20:00 Uhr