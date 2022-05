Kanzler Scholz absolviert dreitägige Afrika-Reise

Nachrichtenarchiv - 22.05.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dakar: Bundeskanzler Scholz wird am Mittag in der senegalesischen Hauptstadt Dakar erwartet. Bei einem Treffen mit Präsident Sall soll es dem Bundeskanzleramt zufolge unter anderem um Sicherheitsfragen, Initiativen für den Klimaschutz und die Ernährungssicherheit gehen. Am Nachmittag wird er gemeinsam mit Sall die Erweiterung eines Solarkraftwerks eröffnen, das mit deutscher Unterstützung aufgebaut wurde. Es soll die Region mit nachhaltiger Energie versorgen und das Stromnetz stabilisieren. Danach reist Scholz weiter nach Niger. Dort wird er morgen unter anderem deutsche Soldatinnen und Soldaten treffen, die im Rahmen der Spezialkräftemission Gazelle in Niger stationiert sind. Letzte Station seiner dreitägigen Afrika-Reise wird Südafrika sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.05.2022 10:00 Uhr