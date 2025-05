Kanzler Merz zu Antrittsbesuch in Frankreich und Polen

Tusk würdigt Merz als entschlossenen Partner für Neuanfang: Dass der Kanzler schon einen Tag nach seiner Wahl nach Warschau gekommen ist, sei ein wichtiges Signal, sagte der polnische Ministerpräsident bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Merz in Warschau. Es zeige, wie wichtig die deutsch-polnischen Beziehungen für die Zukunft Europas seien. Merz erklärte, ihm sei bewusst, wie sehr der deutsche Überfall auf Polen 1939 und der Zweite Weltkrieg die Beziehungen beider Länder überschatteten. Der Kanzler versprach eine engere Zusammenarbeit. Am Mittag hatten Merz und Frankreichs Präsident Macron in Paris über eine engere Zusammenarbeit vor allem bei der Verteidigung gesprochen.

