Kanzler Merz würdigt Bundeswehr am Veteranentag

Berlin: Zum ersten Nationalen Veteranentag hat Bundeskanzler Merz Soldatinnen und Soldaten seinen Dank ausgesprochen. Die Bundeswehr sei fester Bestandteil der Gesellschaft, schrieb der CDU-Politiker in sozialen Medien. Die Frauen und Männer, die in ihr dienen oder gedient haben, sollten unsere Anerkennung und unseren Respekt bekommen. Der Dienst für unser Land gehöre in die Mitte der Gesellschaft, so Merz. Der bayerische Ministerpräsident Söder wies ebenfalls auf die Bedeutung von Soldatinnen und Soldaten hin. Der Einsatz für unser Land und unsere Werte sei gerade in bewegten Zeiten wichtiger denn je, so der CSU-Politiker. Die zentrale Veranstaltung des Veteranentags findet heute rund um das Reichstagsgebäude in Berlin statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2025 12:00 Uhr