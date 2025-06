Kanzler Merz ruft Iran auf, Angriffe auf zivile Ziele einzustellen

Berlin: Die deutschen Behörden treffen angesichts der Eskalation im israelisch-iranischen Konflikt auch eigene Vorkehrungen. Bundeskanzler Merz sagte vor seinem Abflug zum G7-Gipfel in Kanada wörtlich: "Wir wappnen uns auch in Deutschland für den Fall, dass der Iran israelische oder jüdische Ziele in Deutschland ins Visier nehmen sollte." Merz forderte den Iran auf, die Angriffe auf zivile Ziele in Israel sofort einzustellen. Zugleich erklärte er, Israel habe das Recht, seine Existenz und die Sicherheit seiner Bürger zu verteidigen. Und das iranische Atomwaffenprogramm sei eine existentielle Bedrohung für den Staat Israel. Der Konflikt in Nahost wird laut Merz neben der Ukraine und wirtschaftlichen Fragen ganz weit oben auf der Agenda für den G7-Gipfel stehen. Dieser beginnt morgen im kanadischen Urlaubsort Kananaskis.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2025 16:00 Uhr