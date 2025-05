Kanzler Merz absolviert Antrittsbesuche in Frankreich und Polen

Merz absolviert zweiten Antrittsbesuch: Am Abend wurde der neue Bundeskanzler von seinem polnischen Amtskollegen Tusk mit militärischen Ehren in Warschau empfangen. Dort sprachen sich beide für eine intensivere Zusammenarbeit bei der Migration aus und für eine gemeinsame Verteidigung der EU-Außengrenzen. Merz sei ein Veteran der polnisch-deutsch-französischen Beziehungen, so Tusk. Bereits am Mittag hatte Frankreichs Präsident Macron den Kanzler in Paris empfangen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz sagte Merz, Europa stehe vor enormen Herausforderungen. Die beiden Länder hätten sich verständigt, die Zusammenarbeit vertiefen - insbesondere in der Verteidigungspolitik.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.05.2025 21:00 Uhr