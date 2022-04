Kanzler gerät wegen Zurückhaltung bei Waffenlieferungen weiter unter Druck

Nachrichtenarchiv - 23.04.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz gerät wegen seiner Zurückhaltung bei Waffenlieferungen an die Ukraine immer stärker unter Druck. Auch innerhalb der Ampelkoalition mehren sich die Appelle, schwere Waffen zu liefern. So will der Koalitionspartner FDP auf seinem heute beginnenden Bundesparteitag eine solche Forderung beschließen. Im Antrag des Bundesvorstandes heißt es, unter Beachtung mehrerer Kriterien müsse die Ukraine schnell und wirksam unterstützt werden. Die Unionsfraktion will in der kommenden Woche einen Antrag im Bundestag stellen, um über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine abstimmen zu lassen. Sie hofft auf Zustimmung auch von Koalitionspolitikern der Grünen und der FDP. SPD-Chef Klingbeil warf CDU und CSU deswegen einen Krawallkurs vor. Klingbeil sagte, die Union suche ihre Rolle in der Opposition. Diesen grausamen Krieg in der Ukraine sollte man aber nicht für parteitaktische Spiele nutzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2022 10:00 Uhr