Kanzelramtschef sieht Versäumnisse bei der Corona-Warn-App

14.06.2020 06:30 Uhr

Berlin: Bei der Entwicklung der Corona-Warn-App hat es offenbar Versäumnisse gegeben. Das bestätigte Kanzleramtschef Braun der "Welt am Sonntag". Aus heutiger Sicht hätte man die Entscheidung, die Unternehmen mit der technischen Umsetzung zu betrauen, zehn Tage früher treffen müssen, so Braun. Außerdem habe es Differenzen im ursprünglichen Entwicklerteam gegeben, die einen schnelleren Erfolg verhindert hätten. Eigentlich hätte die App bereits Ende April starten sollen. Als der Termin nicht eingehalten werden konnte, entschied sich die Bundesregierung, nicht mehr das Projektteam, sondern die Unternehmen SAP und T-Systems mit der Umsetzung zu beauftragen. Geplant ist nun eine Veröffentlichung in der kommenden Woche. Der Deutsche Lehrerverband rief Schulen dazu auf, strenge Handyverbote zu lockern. Schüler könnten die Warn-App auch mit stumm geschalteten Smartphones nutzen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2020 06:30 Uhr