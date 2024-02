Kansas City Chiefs gewinnen den Super Bowl

Zum Sport: In Las Vegas haben die Kansas City Chiefs zum vierten Mal den Super Bowl gewonnen. Der Titelverteidiger bezwang die San Francisco 49ers in einem spannenden Finale der National Football League in der Früh mit 25 zu 22 nach Verlängerung. Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga haben sich Hoffenheim und Köln 1:1 getrennt. Deutschlands Basketball-Frauen haben das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris gelöst. In einem packenden Spiel gegen Brasilien setzten sie sich mit 73:71 durch. Damit sind die deutschen Basketballerinnen erstmals bei einem olympischen Turnier vertreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2024 06:00 Uhr