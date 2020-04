Kaniber warnt vor hoher Waldbrandgefahr

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Wegen des ungewöhnlich warmen und trockenen Wetters warnt Forstministerin Kaniber vor einer hohen Waldbrandgefahr in großen Teilen Bayerns. Betroffen sei vor allem Nordbayern, aber auch im Süden spitze sich die Lage zu. Die höchste Gefahrenstufe fünf ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes sowohl in Nürnberg als auch in den Landkreisen Aschaffenburg, Miltenberg, Main-Spessart, Bad Kissingen, Roth, Neumarkt in der Oberpfalz, Nürnberger Land und Rhön-Grabfeld erreicht. Heute sind an mehreren Stellen in Franken Waldbrände ausgebrochen, die gelöscht werden konnten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.04.2020 19:45 Uhr