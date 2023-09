Kaniber startet Weinlese in Franken

Rödelsee: Die fränkischen Weinbauern rechnen in diesem Jahr mit einer durchschnittliche Erntemenge. Am Vormittag eröffneten sie im unterfränkischen Rödelsee offiziell die Lese, Agrarministerin Kaniber schnitt symbolisch die ersten Trauben. Franken ist mit über 6.000 Hektar Rebfläche das größte Weinbaugebiet in Bayern. Aushängeschilder sind der Silvaner und die Bocksbeutelflasche. Der Weinbau ist in Franken wegen des Tourismus auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Probleme bereiten Winzern derzeit vor allem Trockenheit und Bewässerung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2023 15:00 Uhr