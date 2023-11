Kaniber kritisiert Rückkehr zur höheren Gastro-Mehrwertsteuer

München: Die bayerische Staatsregierung übt scharfe Kritik an der Rückkehr zur höheren Mehrwertsteuer in der Gastronomie. Die zuständige Ministerin Kaniber sprach im BR24-Interview von einer "großen Enttäuschung". Sie sieht nach eigenen Worten darin einen fatalen Denkfehler, weil viele sich zukünftig den Restaurantbesuch nicht mehr leisten könnten. Auch der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband kritisiert die geplante Mehrwertsteuer-Erhöhung. Verbandspräsidentin Inselkammer erklärte, es müsse mit steigenden Preisen, sinkenden Umsätzen und einem Verlust an Arbeitsplätzen und Lebensqualität gerechnet werden. Wirtschaftsexperten begrüßten hingegen die Entscheidung. Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung bezeichnete den reduzierten Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent als eine - Zitat - "sehr teure Vergünstigung", die besonders Wohlhabenden zugute komme.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.11.2023 12:45 Uhr