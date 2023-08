Kaniber hofft auf bessere Ernte als prognostiziert

München: Die bayerische Landwirtschaftsministerin Kaniber hofft, dass die Ernte in Bayern heuer nicht ganz so schlecht ausfällt wie prognostiziert. Im Freistaat gebe es regional gute Niederschläge, sagte sie bei BR24. Es sei jedoch wichtig, sich auf die Klimaveränderungen einzustellen. Unter anderem soll ein eigener Forschungsstandort im unterfränkischen Schwarzenau in Kooperation etwa mit der Bauernschaft den Trockenfeldbau erforschen. Damit es weiter bayerische Produkte ohne Qualitätseinbußen gibt, soll untersucht werden, was künftig klima-resilient angebaut werden kann. Zuvor hatte Bayerns Bauernpräsident Felßner im BR von einer schwierigen Getreideernte gesprochen. Die Landwirte würden deshalb mehr Pflanzen anbauen, die weniger Wasser brauchen, so Felßner.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.08.2023 23:15 Uhr