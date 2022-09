Kaniber fordert Gas-Priorisierung für Landwirte

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Quedlinburg: Zum Abschluss ihrer Herbstkonferenz in Sachsen-Anhalt wollen die Agrarminister von Bund und Ländern am frühen Nachmittag ihre Ergebnisse vorstellen. Zentrales Thema der Beratungen waren die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Landwirtschaft. Nach den Worten von Bayerns Ressortchefin Kaniber sind die Landwirte besonders von der Energiekrise betroffen. Im BR sagte sie, energie-intensive Bereiche wie die Lebensmittelerzeugung und Tierhaltung müssten als geschützte Kunden in die Gas-Priorisierung aufgenommen werden. Das sei Sache der Bundesregierung. Mit Blick auf die Klimakrise kündigte die Ministerin in Bayern die Einführung der sogenannten Mehrgefahrenversicherung für Landwirte an. Die Hälfte der Kosten werde der Freistaat übernehmen. Die Versicherung greife etwa bei Ernteausfällen nach Dürre.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2022 09:00 Uhr