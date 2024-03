Kaniber fordert erneut deutliche Entlastungen für Bauern

München: Bayerns Landwirtschaftsministerin Kaniber hat von der Bundesregierung erneut deutliche Entlastungen für die Bauern gefordert. In der "Münchner Runde" im BR-Fernsehen sagte die CSU-Politikerin, die bisherigen Angebote seien nicht das, was man eigentlich wolle. Die Ampel-Regierung hatte zuvor nach Gesprächen mit Vertretern der Landwirtschaft bereits weitere Entlastungen angekündigt. Am Freitag könnte es zu einer Entscheidung im Bundesrat kommen. Kaniber verlangt weniger Bürokratie und auch steuerliche Vorteile für Bauern. Von der Steuer befreien will Kaniber auch Biokraftstoffe. Die Co-Chefin der bayerischen Grünen, Stengl, sprach sich in der Diskussion für eine Bio-Quote in Kantinen aus. Dies lehnte Kaniber ab. Es sei schwierig, dann noch einen Betreiber zu finden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2024 06:00 Uhr