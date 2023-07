Kaniber begrüßt Forderung nach mehr Abschüssen von Wölfen

Kurzmeldung ein/ausklappen Macron verschiebt wegen der Krawalle Staatsbesuch in Deutschland

Paris: Der französische Präsident Macron kommt morgen nicht wie geplant nach Deutschland. Der Elysee-Palast hat wegen der Krawalle in Frankreich den dreitägigen Staatsbesuch abgesagt. Wie es aus dem Bundespräsidialamt in Berlin hieß, bedauert Bundespräsident Steinmeier die Absage, hat aber vollstes Verständnis. Macron habe Steinmeier am Nachmittag in einem Telefonat über die Lage in Frankreich informiert. Dort war es die vierte Nacht in Folge zu schweren Krawallen gekommen. Laut Innenministerium wurden Autos und Gebäude angezündet sowie Geschäfte geplündert. Randalierer lieferten sich schwere Zusammenstöße mit der Polizei. Es seien landesweit 79 Polizisten verletzt und mehr als 1.300 Menschen festgenommen worden. Auslöser für die Krawalle ist, dass die Polizei bei einer Verkehrskontrolle einen 17-Jährigen getötet hatte. Er soll heute auf einem Friedhof in einem Pariser Vorort beerdigt werden. Gegen den Polizisten, der den tödlichen Schuss abgab, wird inzwischen wegen Totschlags ermittelt.

