Kane schießt FC Bayern zum 2:1-Sieg gegen RB Leipzig

München: Der FC Bayern hat in der Fußball-Bundesliga sein Abendspiel gewonnen. Mit einem 2:1 gegen RB Leipzig beendete der Rekordmeister mit dem scheidenden Trainer Tuchel seine Negativserie von drei Niederlagen in Folge. Die beiden Treffer für die Bayern erzielte Kane. Allerdings führt Leverkusen die Tabelle nach einem 2:1-Sieg gegen Mainz weiter mit acht Punkten Vorsprung an. Der VfB Stuttgart hat gegen den Tabellensechzehnten Köln nur 1:1 gespielt und damit an Boden auf die zweitplazierten Bayern verloren. Die weiteren Ergebnisse: Union - Heidenheim 2:2, Bremen - Darmstadt 1:1 und Gladbach - Bochum 5:2.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2024 23:00 Uhr