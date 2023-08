Kane in Bayern gelandet

München: Der englische Fußballnationalspieler Harry Kane ist offenbar in Bayern eingetroffen. Wie die "Bild"-Zeitung meldet, landete Kane an Bord einer Privatmaschine am Abend auf dem Flugplatz Oberpfaffenhofen. Nach bestandenem Medizin-Check soll der 30-jährige Offensivspieler einen hochdotierten Vierjahresvertrag beim deutschen Meister FC Bayern unterschreiben. Die Rede ist von einer Ablösesumme von mehr als 100 Millionen Euro. Das wäre der teuerste Transfer der Bundesliga-Geschichte.

