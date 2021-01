Kandidaten um CDU liefern sich letztes Rededuell

Nachrichtenarchiv - 09.01.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Eine Woche vor der Wahl eines neuen CDU-Vorsitzenden haben die drei Bewerber ein letztes Mal um die Zustimmung der Parteibasis geworben. Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen standen sich am Abend in einer eineinhalbstündigen Live-Debatte in der Berliner CDU-Zentrale gegenüber. Größere Konfrontationen blieben aus, bei den zentralen Diskussionsthemen Klimaschutz, innere Sicherheit und Außenpolitik zeigten sich kaum Unterschiede. - Die drei Kandidaten werben sei Monaten um Zustimmung. Der für die Wahl vorgesehene Parteitag musste wegen der Corona-Pandemie zweimal verschoben werden. Auf dem reinen Digital-Parteitag nächste Woche sollen die Delegierten entscheiden, wer die Nachfolge der scheidenden CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer antritt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2021 07:00 Uhr