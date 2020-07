Kandidaten bei Präsidentenwahl in Polen liegen fast gleichauf

Nachrichtenarchiv - 12.07.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Warschau: Bei der Stichwahl zur Präsidentschaftswahl in Polen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf Rennen ab. Seit 21 Uhr sind die Wahllokale geschlossen und laut Nachwahlbefragungen kommt Amtsinhaber Duda auf 50,4 Prozent. Sein Herausforderer, der liberale Warschauer Bürgermeister Trzaskowski, erhält 49,6 Prozent der Stimmen. Die Prognose ergibt sich aus Befragungen in rund 500 Wahlbüros. Hochrechnungen gibt es in Polen nicht. Das Meinungsforschungsinstituts Ipsos weist jedoch darauf hin, dass dabei eine Fehlertoleranz von zwei Prozentpunkten besteht. Ein offizielles Ergebnis wird frühestens morgen erwartet. Das Votum gilt auch als richtungsentscheidend für die künftigen Beziehungen zwischen Polen und der EU. Der nationalkonservative Duda wird von der regierenden PiS-Partei unterstützt, deren umstrittene Justizreform der EuGH als nicht "europakonform" eingestuft hat.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2020 23:00 Uhr