Kandidaten bei Präsidentenwahl in Polen liegen fast gleichauf

Mieterbund verlangt bundesweiten Mietenstopp per Gesetz

Berlin: Der Chef des deutschen Mieterbunds, Siebenkotten, hat sich dafür ausgesprochen, die Mieten in den nächsten fünf bis sechs Jahren nur im Rahmen der Inflationsrate zu erhöhen. Der Bund müsste das gesetzlich regeln. Bestehende Landesgesetze wären dann überflüssig, so Siebenkotten, also beispielsweise der Mietendeckel in Berlin, der seit Jahresbeginn gilt. Auch das Volksbegehren in Bayern zum Mietenstopp wäre unnötig. Kommenden Donnerstag wird der Bayerische Verfassungsgerichtshof entscheiden, ob das Volksbegehren zugelassen wird. Für den Mieterbund ist die Hauptursache für den immer teurer werdenden Wohnraum in Ballungsräumen der Mangel an Sozialwohnungen. Während es in den 80er Jahren in der Bundesrepublik noch 3,5 Millionen Sozialwohnungen gab, sind es jetzt deutschlandweit nur noch über eine Million.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2020 19:00 Uhr