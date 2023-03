Kandidat der Regierungspartei siegt bei Präsidentschaftswahl in Nigeria

Kurzmeldung ein/ausklappen Bayerischer Hausärzte-Verband plädiert für Aufhebung der Maskenpflicht

München: Ab heute werden weitere Corona-Regeln gelockert. So müssen Besucher von Pflegeheimen oder Krankenhäusern keinen negativen Test mehr vorlegen. Für die Beschäftigten in diesen Einrichtungen und in Arztpraxen fällt die Maskenpflicht. Sie gilt allerdings weiterhin für Besucher, in Arztpraxen auch für Patienten. Der Bayerische Hausärzteverband kann diese Änderungen nur teilweise nachvollziehen. Die Vize-Vorsitzende des Verbandes, Reis-Berkowicz, sagte der Bayern-2-Radiowelt, wer zum Beispiel als Patient im Rettungswagen transportiert werde, müsse eine Maske tragen. Die Sanitäterinnen und Sanitäter dagegen nicht. Reis-Berkowicz plädierte dafür, die Maskenpflicht aufzuheben. Die Entscheidung müsse jeder für sich selbst treffen. Insofern freue sie sich auf den 7. April, wenn bundesweit die Corona-Schutzmaßnahmen auslaufen, so Reis-Berkowicz.

