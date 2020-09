Kanarische Regierung reagiert bestürtzt auf Warnung des Auswärtigen Amtes

Filmfestival in Venedig startet mit Gedenken an Corona-Tote

Venedig: Die 77. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele ist eröffnet. Bei der Begrüßungszeremonie erinnerte die italienische Schauspielerin Anna Foglietta an die Coronatoten sowie an die Ärzte, Krankenschwestern und Pflegekräfte, die während der Pandemie um das Leben der Menschen kämpften. Hollywood-Star und Jury-Präsidentin Cate Blanchet sagte, es erscheine wie eine Art Wunder, dass das Filmfestival in Venedig stattfinden könne. Wegen der Corona-Krise sind dieses Jahr keine Fans am Roten Teppich erlaubt, es kommen weniger Gäste und weniger Filme werden gezeigt. Bereits am ersten Abend wurde die britische Schauspielerin Tilda Swinton mit dem Ehrenlöwen für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2020 06:00 Uhr