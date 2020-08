Kanaren versichern alle Touristen gegen Corona

Maas fordert mehr Anstrengungen bei atomarer Abrüstung

Berlin: Außenminister Maas hat größere Anstrengungen bei der weltweiten atomaren Abrüstung angemahnt. Zum 75. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima sagte Maas in Berlin, die Welt dürfe nie vergessen, was damals passiert sei. Dass die Abrüstung von Atomwaffen derzeit stagniere, sei besorgniserregend. Maas appellierte an die Nuklearmächte, ihrer besonderen Verantwortung für Abrüstung und Rüstungskontrolle gerecht zu werden. Am 6. und 9. August 1945 hatte die US-Luftwaffe Atombomben über den japanischen Städten Hiroshima und Nagasaki abgeworfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2020 23:00 Uhr