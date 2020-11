Kanaren verlangen von Urlaubern negativen Corona-Test

Nachrichtenarchiv - 14.11.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: Die Kanarischen Inseln verlangen seit heute von Urlaubern bei der Einreise einen negativen Corona-Test. Ziel ist es, den sogenannten Inzidenzwert weiter unter der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner zu halten. Die Kontrolle des negativen Ergebnisses, das nicht älter als 72 Stunden sein darf, findet in den Unterkünften oder an den Hotelrezeptionen statt. Falls Touristen keinen Test vorweisen können, müssen sie sich auf eigene Kosten selbst in einem Krankenhaus testen lassen und solange in Quarantäne begeben, bis das Ergebnis vorliegt. Die Kanarischen Inseln sind derzeit die einzige Region in Spanien, die aus Sicht des Auswärtigen Amts nicht als Risikogebiet gilt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2020 14:00 Uhr