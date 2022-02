Kanadische Polizei räumt Blockaden in Ottawa

Mindestens zwei Tote durch Sturm "Zeynep" in Deutschland

Hamburg: Der Sturm "Zeynep" hat in Deutschland mindestens zwei Menschen das Leben gekostet. Einer von ihnen starb in Nordrhein-Westfalen, einer kam in Niedersachsen ums Leben. Bei einem dritten ist nach neuen Angaben die Todesursache unklar. Betroffen von dem Sturm war vor allem der Norden des Landes. In Hamburg und Schleswig-Holstein meldeten Polizei und Feuerwehren zahlreiche Einsätze. Es blieb in der Regel bei umgestürzten Bäumen und Sachschäden. Hamburg erlebt jedoch eine sehr schwere Sturmflut. Im Bereich der Hafencity treiben mehrere Autos im Hochwasser. Zwei Männer mussten mit einem Schlauchboot gerettet werden. In Bayern hat der Sturm vor allem Oberfranken zu schaffen gemacht. Es gab am Abend fast 160 Einsätze. In Kitzingen in Unterfranken deckte "Zeynep" das Dach einer Schule zum großen Teil ab. Verletzt wurde niemand.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2022 11:00 Uhr