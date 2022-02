Kanadische Polizei räumt Blockaden in Ottawa

Sturmtief "Zeynep" trifft Deutschland mit Wucht

Berlin: Das Sturmtief "Zeynep" fegt mit großer Wucht über weite Teile Deutschlands hinweg. An der Nordsee und im Harz gab es laut Deutschem Wetterdienst "extreme Orkanböen". In den Niederlanden wurden vier Menschen getötet, in Deutschland gab es nach ersten Meldungen drei Tote. Schäden werden aus dem ganzen Bundesgebiet gemeldet. Zahlreiche Straßen sind durch umgestürzte Bäume blockiert, in Norddeutschland fahren seit dem Abend keine Züge mehr. In Bremen wurden einige Gebiete wegen Überschwemmungsgefahr geräumt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.02.2022 03:00 Uhr