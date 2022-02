Kanadische Polizei beginnt mit Räumung von Grenzbrücke

Nachrichtenarchiv - 12.02.2022 16:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Windsor: Die kanadische Polizei hat damit begonnen, die von Corona-Demonstranten blockierte Grenzbrücke zu den USA zu räumen. Die Teilnehmer der Aktion hatten den Übergang seit Tagen mit Lastwagen verschlossen, um so gegen Pandemie-Maßnahmen in Kanada zu protestieren. Sie harrten auch noch aus, nachdem ein Richter in Ontario ein Ende der Blockade angeordnet hatte. Wegen des unterbrochenen Warenverkehrs hatten vor allem Automobilhersteller und -zulieferer geklagt und vor Gericht argumentiert, die Aktion füge der Region unangemessenen wirtschaftlichen Schaden zu.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.02.2022 16:45 Uhr