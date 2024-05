Ottawa: Die kanadische Literaturnobelpreisträgerin Alice Munro ist tot. Wie ihr Verlag mitteilte, starb sie vorgestern in ihrem Haus in der Provinz Ontario im Alter von 92 Jahren. Munro galt als eine der größten Schöpferinnen von Kurzgeschichten in der Literaturgeschichte - und verhalf damit dieser Gattung zu einem Glanz, den sonst in der Regel Romane innehaben. 2013 bekam sie als erste Vertreterin ihres Landes den Literaturnobelpreis.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2024 06:00 Uhr