Kanadas Premierminister spricht von schlimmster Waldbrandsaison aller Zeiten

Vancouver: Wegen der verheerenden Waldbrände haben Rettungskräfte in den Northwest Territories von Kanada eine weitere Ortschaft mit fast 4-tausend Bewohnern evakuiert. Laut Feuerwehr waren die Flammen nur noch gut einen Kilometer von dem betroffenen Ort entfernt. Der kanadische Premierminister Trudeau sagte in einer Rede in Vancouver, Kanada befände sich mitten in der schlimmsten Waldbrandsaison aller Zeiten. Katastrophen wie diese seien nicht einfach nur Pech, sondern würden vom Klimawandel getrieben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.08.2023 07:00 Uhr