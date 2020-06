Kanadas Premier Trudeau kniet bei Anti-Rassismus-Demonstration nieder

Nachrichtenarchiv - 06.06.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ottawa: Der kanadische Premierminister Trudeau hat bei einer Demonstration gegen rassistische Gewalt ein Knie auf den Boden gesetzt und den Kopf gesenkt - ein vielbeachtetes Zeichen des Gedenkens an den von der US-Polizei getöteten Schwarzen George Floyd. Trudeau sagte, Rassismus sei nicht nur in den USA ein Problem. Auch in Kanada würden Menschen mit schwarzer Hautfarbe und Ureinwohner oft ungerecht behandelt. - Der Regierungschef war gemeinsam mit Bodyguards, alle mit Masken, zu der Demonstration in der kanadischen Hauptstadt Ottawa erschienen. Trudeau hörte einigen Rednern zu, nickte und applaudierte. Als eine Schweigeminute eingelegt wurde, schloss Trudeau sich mit gebeugtem Knie der Geste an, durch die der Protest gegen Rassismus und Polizeibrutalität ausgedrückt wird.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.06.2020 01:00 Uhr