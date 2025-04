Kanadas Premier Carney ruft zur Geschlossenheit gegenüber den USA auf

Ottawa: Nach dem Sieg seiner Liberalen Partei bei der Parlamentswahl in Kanada hat Premierminister Carney sein Land zur Geschlossenheit gegenüber den USA aufgerufen. Kanada, so Carney, dürfe - so wörtlich "die Lehren aus dem Verrat durch die USA niemals vergessen". Mit Blick auf die Zollpolitik Trumps und dessen Drohungen, Kanada als 51. Bundesstaat der USA zu annektieren, kündigte Carney schwierige Monate an, die Opfer verlangen würden. / Nach Auszählung von rund 95 Prozent der Wahllokale kamen die Liberalen auf gut 43 Prozent der Stimmen und verfehlten damit knapp die absolute Mehrheit. Carneys konservativer Herausforderer Poilievre räumte seine Niederlage ein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2025 10:00 Uhr