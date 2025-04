Kanadas Premier Carney ruft Land nach Wahlsieg zu Einigkeit auf

Ottawa: Die regierende Liberale Partei in Kanada hat bei den Parlamentswahlen die meisten Sitze errungen, die absolute Mehrheit aber verfehlt. Laut Prognose kommt die Partei von Premier Carney auf 169 der nötigen 172 Parlamentssitze. Der Drittplatzierte hinter den Konservativen - die Regionalpartei Bloc Québécois - hat aber schon angekündigt, ein Jahr lang mit der liberalen Regierung zusammenarbeiten zu wollen. In seiner Siegesrede ging Carney auch auf die Drohung aus den USA ein, Kanada zum 51. US-Bundesstaat machen zu wollen. Mit der engen Freundschaft zu Washington sei es vorbei, sagte er. Nach Angaben von Carneys Büro hat US-Präsident Trump dem 60-Jährigen telefonisch zum Wahlsieg gratuliert. Dabei wurde auch ein persönliches Treffen in nächster Zeit vereinbart.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2025 08:00 Uhr