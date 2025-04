Kanadas Premier Carney ruft Land nach Wahlsieg zu Einigkeit auf

Ottawa: Der kanadische Premierminister Carney hat sein Land nach dem Wahlsieg seiner Liberalen Partei zu Einigkeit aufgerufen. In seiner Siegesrede sagte er mit Blick auf die Drohungen aus den USA, die Welt habe sich durch Trumps Politik fundamental verändert. Mit der engen Beziehung zu den Vereinigten Staaten sei es vorbei. Kanada werde sich aber behaupten. Nach Angaben von Carneys Büro hat US-Präsident Trump dem 60-Jährigen telefonisch zum Wahlsieg gratuliert. Dabei wurde auch ein persönliches Treffen in nächster Zeit vereinbart. Die Parlamentswahl in Kanada stand unter dem Einfluss der aggressiven Zollpolitik der USA sowie Trumps Drohungen, das Nachbarland zum 51. US-Bundesstaat zu machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2025 06:00 Uhr