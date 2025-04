Kanadas Liberale von Premier Carney gewinnen Parlamentswahl

Ottawa: Die liberale Partei von Premierminister Carney hat die Parlamentswahl in Kanada gewonnen. Carney erklärte sich vor kurzem zum Wahlsieger. Sein konservativer Herausforderer Poilievre hatte zuvor seine Niederlage eingestanden. Carney rief dazu auf, der Spaltung und dem Ärger der Vergangenheit ein Ende zu setzen. Gemeinsam werde man ein Kanada aufbauen, das seiner Werte würdig sei. Nach Auszählung von rund 95 Prozent der Wahllokale kamen die Liberalen auf gut 43 Prozent der Stimmen, die Konservativen liegen 1,5 Prozent dahinter. Allerdings verfehlten die Liberalen offenbar knapp die absolute Mehrheit. Die Parlamentswahl in Kanada stand unter dem Druck aggressiver Zollpolitik und Annexions-Drohungen von US-Präsident Trump. Noch am Wahltag hatte er die Kanadier aufgefordert, einer Eingliederung in die USA als 51. Staat zuzustimmen.

