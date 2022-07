Kanada will reparierte russische Turbine nach Deutschland liefern

Lemke will Verbraucher vor Strom- und Gassperren schützen

Berlin: Für den Fall, dass die Energiepreise weiter steigen, will sich Verbraucherschutzministerin Lemke für ein Moratorium für Strom- und Gassperren einsetzen. Das sagte Lemke der "Bild am Sonntag". Es könne passieren, dass die Bundesnetzagentur im Notfall Energieunternehmen erlaubt, gestiegene Preise an die Verbraucher weiterzugeben. Niemandem dürfe dann der Strom oder das Gas abgestellt werden, weil er mit der Rechnung im Verzug ist, so Lemke weiter. Angesichts drohender Gasknappheit fordert der Städte- und Gemeindebund auch vorausschauende Maßnahmen, wie etwa die Einrichtung von Wärmeräumen. Dort könnten sich im Winter insbesondere ältere Menschen aufhalten, so Hauptgeschäftsführer Landsberg. Niemand könne sagen, wie dramatisch die Entwicklung sein wird, so Landsberg weiter.

