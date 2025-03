Kanada reagiert auf angekündigte US-Autozölle

Ottawa: Kanadas bisherige Wirtschafts- und Sicherheitsbeziehung zu den USA ist Geschichte. Das hat Ministerpräsident Carney deutlich gemacht. Es sei klar, dass die USA keine verlässlichen Partner mehr sind. Die angekündigten Zölle von US-Präsident Trump wertete Carney als direkten Angriff auf die kanadischen Arbeitnehmer. Heute will der Ministerpräsident mit den Premierministern der einzelnen Provinzen sowie hochrangigen Wirtschaftsvertretern darüber beraten, wie Kanada auf die angekündigten Autozölle in Höhe von 25 Prozent reagieren will. Kanada erwäge durchaus Vergeltungsmaßnahmen. Außerdem kündigte Carney ein Telefonat mit Trump an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2025 07:00 Uhr